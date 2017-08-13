فيدرير يصطدم بزفيريف في نهائي بطولة مونتريال للأساتذة

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يلتقي روجر فيدرير، اليوم الأحد، نظيره الألماني ألكساندر زفيريف، في نهائي بطولة مونتريال للأساتذة الساعة العاشرة مساء، حيث يبحث اللاعب السويسري عن التتويج باللقب لمعادلة رقم إيفان ليندل كثاني أكثر لاعب تتويجًا بالبطولات في العصر الحديث بـ94 لقبًا خلف الأمريكي جيمي كونرز، الذي يمتلك في رصيده 108 ألقاب.

وفي حال توج فيدرير باللقب الثالث في البطولة، سيضمن اللاعب السويسري المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة كمصنف ثاني على العالم على أقل تقدير، وسيتنافس في بطولة سينسيناتي على التصنيف الأول عالميًا مع رافا نادال.

وبإمكان فيدرير الوصول إلى التصنيف الأول عالميًا في حال توج اليوم بلقب مونتريال وحقق نتيجة مساوية لنادال في سينسيناتي أو نتيجة أفضل، وفي حال توج فيدرير اليوم باللقب فسيشارك في بطولة سينسيناتي كمصنف ثاني على العالم برصيد 7,545 نقطة، وسيتواجد نادال في التصنيف الثالث عالميًا برصيد 7,465 نقطة.

وفيما يلي النقاط التي سيصل إليها الثنائي في التصنيف العالمي في بطولة سينسيناتي في حال توج فيدرير باللقب:

فيدرير: 7,555 نقطة للوصول إلى الدور الثاني، 7,635 نقطة للوصول إلى الدور الثالث، 7,725 نقطة للوصول إلى ربع النهائي ، 7,905 نقطة للوصول إلى نصف النهائي، 8,145 نقطة للوصول إلى المباراة النهائية، 8,545 نقطة في حال التتويج باللقب.

نادال: 7,475 نقطة للوصول إلى الدور الثاني، 7,555 نقطة للوصول إلى الدور الثالث، 7,645 نقطة للوصول إلى ربع النهائي، 7,825 نقطة للوصول إلى نصف النهائي، 8,065 نقطة للوصول إلى النهائي، 8,465 نقطة في حال التتويج باللقب.

أما في حال خسارة فيدرير للنهائي اليوم، فسيكون النقاط التي سيصل إليها في بطولة سينسيناتي كالأتي:

7,155 نقطة للدور الثاني، 7,235 نقطة للدور الثالث، 7,325 نقطة لربع النهائي، 7,505 نقطة لنصف النهائي، 7,745 نقطة للنهائي، 8,145 نقطة في حال التتويج باللقب.

وبشكل عام أصبح من المؤكد وصول أي من فيدرير ونادال لصدارة التصنيف العالمي بعد انتهاء بطولة سينسيناتي، وذلك بعد انسحاب المصنف الأول عالميًا أندي موراي من المشاركة فيها بسبب الإصابة.

ويمتلك فيدرير سجل مميز في المباريات النهائية هذا الموسم حيث توج بخمس ألقاب، ولم يخسر أي نهائي، ويمتلك فيدرير سلسلة انتصارات متتالية تصل إلى 16 مباراة منذ فوزه في الدور الثاني لبطولة هالي وحتى الآن وهي أطول سلسلة انتصارات للاعب السويسري منذ عام 2012.

وبدوره يملك اللاعب الألماني سلسلة انتصارات متتالية تصل إلى 9 مباريات، وبشكل عام حقق هذا العام أكبر عدد من الانتصارات في مسيرته بواقع 45 انتصارًا.

ونجح اللاعب الألماني في الفوز بأربع نهائيات في عام 2017، وخسر نهائي وحيد كان أمام فيدرير بالذات في نهائي هالي يوم 25 يونيو الماضي، حيث خسر بمجموعتين دون رد بحصة 61- 6-3 في مباراة لم تستغرق سوى 53 دقيقة.

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ويعد زفيريف أصغر لاعب يصل إلى نهائي مونتريال منذ نوفاك دجوكوفيتش عندما أحرز اللقب في عام 2007، ويأمل زفيريف في أن يصبح ثاني لاعب نشط في طوافة المحترفين يحرز أكثر من لقب واحد في بطولات الأساتذة بعيدًا عن الأربعة الكبار (فيدرير ونادال ودجوكوفيتش وموراي) بعد اللاعب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا.

كما يأمل اللاعب الألماني في أن يصبح البطل رقم 11 هذا الموسم، الذي يتمكن من إنقاذ نقطة لخسارة المباراة في طريقه للتتويج باللقب، وذلك بعد تعرضه لثلاث نقاط لخساراة المباراة أمام اللاعب الفرنسي ريشارد جاسكيه في نسخة هذا العام.

وبشكل عام سيحصل البطل على 1,000 نقطة في السباق نحو الوصول إلى البطولة الختامية في لندن والتي يتأهل إليها أفضل 8 لاعبين تحصلوا على نقاط خلال العام والتي تأهل إليها بالفعل حتى الآن كل من رافائيل نادال وروجر فيدرير، بينما سيحصل الوصيف على 600 نقطة.

كما سيحصل البطل على جائزة مالية قدرها 894,585 دولار بينما سيحصل الوصيف على 438,635 دولار، وفيما يلي إحصائيات كل من روجر فيدرير وألكساندر زفيريف للوصول إلى المباراة النهائية:

نسبة الإرسال الأول: فيدرير 57% وزفيريف 62%

نسبة الفوز بالنقاط على الإرسال الأول: فيدرير 78% وزفيريف 75%

نسبة الفوز على الإرسال الثاني: فيدرير 62% وزفيريف 56%

نسبة الفوز بأشوط الإرسال: فيدرير 88% وزفيريف 91%

نسبة إنقاذ نقاط كسر الإرسال: فيدرير 75% وزفيريف 84%

نسبة الفوز بالنقاط على الإرسال الأول للخصم: فيدرير 29% وزفيريف 31%

نسبة الفوز بالنقاط على الإرسال الثاني للخصم: فيدرير 58% وزفيريف 53%