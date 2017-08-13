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السويدي: قانون التراخيص الصناعية حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية

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السويدي: قانون التراخيص الصناعية حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية السويدي: قانون التراخيص الصناعية حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية

التحرير

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قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرًا إلي أن القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السويدي خلال مؤتمر صحفي لوزير الصناعة والتجارة اليوم الأحد، أن القانون يعد حلما تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.

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وأضاف أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.

وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن كل من شارك في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عالٍ من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري معدلات نمو غير مسبوقة.

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التحرير

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