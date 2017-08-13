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بعد إجازة المصيف.. 6 أمور تعيد لك نشاطك للعمل مرة أخرى

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مصراوي Masrawy

بعد إجازة المصيف.. 6 أمور تعيد لك نشاطك للعمل مرة أخرى

01:31 م الأحد 13 أغسطس 2017

بعد إجازة المصيف.. 6 أمور تعيد لك نشاطك للعمل مرة أخرى

بعد قضاء الإجازة.. 6 أمور تعيد لك نشاطك للعمل مرة

كتب - هشام عواض:

يواجه الكثير من الناس صعوبة للعودة للحياة اليومية من حيث العمل أو الدراسة، بعد الاستمتاع بالراحة والاسترخاء خلال إجازات المصيف.

وعند العودة لضغوط الحياة مرة أخرى ربما يعاني البعض من عدم التكيف معها مرة أخرى، وذكر موقع "lifehacker"، نصائح لكيفية العودة للعمل بشكل جيد بعد الإجازة.

- عندما تعود للعمل ابدأ بإنجاز الأمور الصغيرة التي تستمتع بالقيام بها في العمل حتى لا تضغط نفسك.

- يفضل أن يكون يوم العودة للعمل وسط الأسبوع، حتى يكون قريبًا من نهاية الأسبوع، وهو ما يجعلك تتعود شيئًا فشيئًا على روتين العمل.

- حاول أن تخطط لما سوف تفعله في يوم إجازتك الأسبوعية وقضاءه بشكل جيد حتى تستمر معنوياتك مرتفعة.

- خطط لكيفية قضاء يومك والأسبوع بأكمله، ووضع الأولوية للأمور والأشياء التي تجد فيها سهولة ويسر.

- عليك النوم مبكرًا حتى لا تجد صعوبة في الاستيقاظ عند الصباح، فذلك قد يكون أمرًا مزعجًا.

- حاول أن تكون معك في العمل بعض الصور والأشياء التذكارية التي جلبتها معك من الإجازة، حتى تمنحك شعورًا جيدًا.

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مصراوي Masrawy

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