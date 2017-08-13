عاهل الأردن يعزي السيسي في ضحايا قطاري الإسكندرية

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم من الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الاخير عن خالص تعازى بلاده، قيادةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أول أمس، نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية.

كما أكد العاهل الأردني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربطها بمصر على جميع الأصعدة، والدفع قدماً بجهود تعزيز وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

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من جانبه، أعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تقديره لجلالة ملك الأردن على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة.