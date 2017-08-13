كامل الوزير لأهالي الوراق: «المحبوسين هيعيِّدوا في بيوتهم»

التحرير

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قال ناصر أحمد أبو العينين، أحد سكان جزيرة الوراق، والحاضرين للقاء اللواء كامل الوزير مع الأهالي، اليوم الأحد، إنهم تلقوا وعدا بالإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة في 16 من يوليو الماضي بين الأهالي وقوات الشرطة، والتي خلفت قتيلًا.

وأكد أبوالعينين لـ"التحرير"، أن اللواء كامل الوزير قال للأهالي " الأولاد المحبوسين هيعيدوا في بيوتهم".

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جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على قرابة الـ20 من أهالي الوراق، على خلفية الأحداث، وهم من طالب الأهالي بالإفراج عنهم.