تفاصيل زيارة «سحر نصر» لشمال سيناء بناء على توجيهات السيسي

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زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد 13 اغسطس 2017، محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات التنموية والتى تنفذها القوات المسلحة، والممولة من عدد من شركاء التنمية.

وتفقدت الوزيرة مشروعات إنشاء التجمعات التنموية بمنطقة النثيلة 1 ومنطقة النثيلة 2 بمدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 340 مليون دولار.

واستمعت الوزيرة، إلى عرض عن الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث يتضمن تجمع النثيلة 1، جزء سكني يتمثل في إنشاء 105 منازل بدوية بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، بالإضافة إلى جزء زراعي يتكون من ألف فدان أراضي زراعية، و900 صوبة زراعية، و1000 خلية نحل، و 30 بئر بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 30%.

وعقب ذلك زارت الوزيرة، تجمع النثيلة 2 والذي يتضمن جزءا سكنيا، يتمثل في إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات. وجزء زراعي يتكون من 100 فدان أراض زراعية، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 آبار بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 65%.

وتوجهت الوزيرة لتفقد مشروع إنشاء تجمع تنموى بمطقة طويل الحامض بمدينة النخل، والذى يشمل جزءا سكنيا يتمثل في إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، وجزء زراعي يتكون من 100 فدان، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، وعدد 3 بئر بعمق 110 م، وخزانا مفتوحا سعة 20 ألف م3، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 85%.

وتفقدت الوزيرة التجمع التنموى بقرية أبو رصاصة، ويتكون تجمع تنموي أبو رصاصة من أرض زراعية على مساحة 50 فدانا، مزروعة أشجار زيتون، ورمان ونخل، وعدد 20 صوبة زراعية ، بالإضافة إلي 4 أحواض منها حوضا أسماك ومبني إداري واستكمال منشآت 50 منزلا، بالإضافة إلى مدرستين تعليم أساسي، تتكون من 11 فصلا منقسمين إلى فصلين لمرحلة رياض أطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الاعدادية، وتقوم القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى جهاز تعمير سيناء وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ المشروع.

وأشادت الوزيرة، بمعدل إنجاز القوات المسلحة للمشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بسرعة انجاز مشروعات التنمية فى سيناء، لما له دور فى توفير خدمات للمواطنين، ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم.

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وشددت الوزيرة، على أن تنمية سيناء هى أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، بخلاف اتفاقيات تمويل أخرى مع باقى الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتى، والذى يساهم فى تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل إقامة 6 محطات تحلية مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لعدد 26 تجمعا بدويا.

وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة، إنشاء مدرستين بقرية الصوان وبقرية وادى الحاج وهما على طريق مشروع تطوير طريق طابا/ النفق، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة قدرها 280 مليون دولار، ويهدف مشروع تطوير طريق طابا/ النفق إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وكذلك ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة السويس، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 34%، كما تفقدت الوزيرة طريق عرضى 1 الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 28 مليون دولار.

والتقت الوزيرة بعدد من أهالى القرى، واستمعت إلى عدد من متطلباتهم خاصة فى توفير المياه والصرف الصحى.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم من مياه وشبكة صرف صحى وشبكة طرق.

وقامت الوزيرة، بتسليم الأهالي، عددا من المساعدات العينية بالتنسيق مع بنك الطعام، والمخصصة من المنحة الممولة من بنك التنمية الإفريقى بقيمة مليون دولار، والتى تأتى فى إطار جهود الوزارة لمساعدة المتضررين من السيول، فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة حرصها على دعم المرأة، مشيرة إلى أن المواطنين هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدؤوب تبذل ما بوسعها لترتقى بمستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الأولوية فى المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجا خاصة فى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها حريصة على دعم المرأة البدوية لما لها من دور عظيم فى تربية الأبناء وتخريج الأاجيال المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمر الذى يستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا وصلت إلى نسبة 50%.