موظفو "اتحاد العمال" يدخلون في اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف العلاوة ومنح العيد

كتبت- نورا ممدوح :

نظم العاملون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقفةً احتجاجية، صباح اليوم الأحد، للمُطالبة بصرف منح العيد، وعلاوة تقدر بنسبة 10%، على أن يتم الدخول في اعتصامٍ مفتوح لحين تنفيذ مطالبهم.

وقال أحد العاملين بالاتحاد، إن المحتجون يطالبون بتغيير اللجنة الإدارية التي تدير الاتحاد برئاسة جبالي المراغي، موضحًا أنهم يعانون من عدم صرف رواتبهم في موعدها المحدد.

وطالب العاملون المحتجون بصرف منحة عيد الفطر التي لم تصرف حتى الآن، على أن يضاف عليها منحة عيد الأضحى المقبل، مشيرين إلى أن الإدارة ترفض الصرف المنح، بحجة " مفيش فلوس في خزنة الاتحاد".

ولفت المحتجون، إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على العاملين بمبنى الاتحاد فقد، بل تشمل - أيضًا - العاملين بالاتحادات المحلية، معلنين أن عاملو الاتحادات المحلية يتضامنون معهم في وقفتهم التي لا تعد الأولى.

ومن جانبه قال عصام عزت، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، إنهم قرروا إعلان اعتصام مفتوح في مقر الاتحاد لحين تنفيذ مطالبهم وتحديد موعد بالصرف.

وردد العاملون هتافات: "عايزين حقوقنا"، "واحد اتنين المالية فين"، و"واحد اتنين الجبالي فين".

وعقد محمد سالم، امين صندوق اتحاد عمال مصر، اجتماعًا مع وفد من العاملين، أكد فيه أن المنح مؤجلة فقط ولكن سيتم صرفها في موعدها، لافتًا - فيما يخص العلاوات - إلى أنه لن يستطيع صرفها إلا بقرار من وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتحديد مخصصات مالية لها.