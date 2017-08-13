الصحة: إصابة 16 مواطنا في حادثي سير بالقاهرة ودمياط

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، إصابة 16 مواطنا في حادثي سير بمحافظاتي القاهرة ودمياط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، أن الحادث الأول اسفر عن إصابة 9 مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بالطريق الإقليمي اتجاه الفيوم أمام العاصمة الإدارية الجديدة بمحاقظة القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفى البنك الأهلي عن طريق 5 سيارات اسعاف مجهزة تم الدفع بـها فور وقوع الحادث.

وأضاف أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، أسفر عن إصابة 7 مواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ4 سيارات اسعاف مجهزة لنقل المصابين الى مستشفى جامعة الأزهر.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجروح قطعية بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدا على توافر المستلزمات الطبية والادوية وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.