توقف حركة القطارات بوجه بحري بعد خروج قطار «طنطا - المنصورة» عن مساره

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حالة من الذعر سيطرت على ركاب قطار "طنطا - المنصورة"، اليوم الأحد، وذلك بعد خروج العربتين الأخيرتين عن مسار التحويلة بالقرب من محطة سكه حديد سمنود، عقب انطلاقه من محطة سمنود بدقائق.

على الفور انتقل اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود وقيادات هيئة السكة الحديد لمحاولة ‘عادة العربتين إلى المسار.

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و تسبب خروج القطار عن مساره بتوقف حركة القطارات بالوجه البحرى، لحين إعادة العربتين إلى الخط الأصلي، فيما انتقل خبراء السكة والأوناش إلى المحطة، للعمل على إعادة العربتين إلى مسارهما.