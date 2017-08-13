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ستة قتلى على الاقل في انهيار ارضي في الهند

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مصراوي Masrawy

ستة قتلى على الاقل في انهيار ارضي في الهند

01:14 م الأحد 13 أغسطس 2017

ستة قتلى على الاقل في انهيار ارضي في الهند

جنود ومسعفون هنود يبحثون عن ناجين محتملين بعد انهي

نيودلهي (أ ف ب)
اعلنت السلطات الهندية الاحد مقتل ستة اشخاص على الاقل وفقدان عشرات آخرين في شمال البلاد بعد انهيار ارضي جرف حافلتين كانتا على طريق جبلية الى الهاوية.

وكانت الحافلتان توقفتا حوالى منتصف ليل السبت الاحد في ولاية هيماشال براديش الجبلية في شمال الهند عندما جرفت اطنان من الصخور والوحل مقطعا من الطريق الواقع على بعد حوالى مئتي كيلومتر عن عاصمة الولاية سيمالا.

وقال المسؤول المحلي سانديب كادام انه عثر على ست جثث لكن حصيلة الضحايا يمكن ان ترتفع بسبب العدد الكبير للمفقودين.

واضاف لوكالة فرانس برس ان "حافلة القيت من ارتفاع 800 متر من التلة ولا نعرف عدد الاشخاص الذين كانوا في داخلها".

وذكرت وكالة الانباء الهندية "برس تراست اوف انديا" ان ثلاثين شخصا لقوا حتفهم في هذه الكارثة بينما تحدثت مصادر اخرى عن حصيلة اكبر بكثير.

ودمرت منازل ايضا بعد ايام من الامطار الغزيرة في هذه المنطقة الواقعة في الهيمالايا في اوج موسم الحصاد.

ولقي مئات الاشخاص مصرعهم في الهند بسبب فيضانات وامطار غزيرة وانهيارات ارضية في ابريل الماضي.

هذا المحتوى من

AFP

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