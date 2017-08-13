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القوات الأمريكية : مقتل قيادي داعشي محلي بارز في شرق أفغانستان

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مصراوي Masrawy

القوات الأمريكية : مقتل قيادي داعشي محلي بارز في شرق أفغانستان

12:55 م الأحد 13 أغسطس 2017

القوات الأمريكية : مقتل قيادي داعشي محلي بارز في شرق أفغانستان

أرشيفية

كابول (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت قياديا محليا لتنظيم داعش في إقليم كونار شرقي أفغانستان .

وأفاد بيان نشرته القوات الأمريكية اليوم الأحد بأن القيادي الداعشي عبد الرحمن قتل في عملية جوية في 10 آب/أغسطس مع ثلاثة عناصر بارزة أخرى في داعش في وادي بيتش .

وقال الجنرال جون نيكولسون ،قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان إن "مقتل عبد الرحمن يوجه ضربة جديدة للقيادة العليا لتنظيم داعش".

وأضاف البيان أن عبد الرحمن كان مرشحا مبدئيا لقيادة داعش بعد مقتل زعيم التنظيم في أفغانستان ،أبو سيد، في عملية جوية أمريكية الشهر الماضي.

وقتلت القوات الأمريكية ثلاثة قادة للتنظيم في أفغانستان في عمليات تفصل بينها شهور فقط .

وقاد أبو سيد تنظيم داعش في أفغانستان منذ أواخر نيسان، بعد مقتل سلفه عبد الحسيب على يد القوات الأمريكية . وكان سلف عبد الحسيب ،حافظ سيد خان، قد قتل أيضا على يد القوات الأمريكية .

وإضافة إلى جاره الجنوبي ،إقليم نانجارهار معقل داعش في أفغانستان، فإن كونار هو إقليم يجند فيه المسلحون المقاتلين المحتملين لتوسيع عمليات التنظيم.

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