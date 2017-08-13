منافس ميركل على المستشارية يظهر اتحادا معها في أزمة كوريا الشمالية

برلين (د ب أ)

أظهر مارتن شولتس منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المستشارية اتحادا مع المستشارة في الأزمة المتصاعدة حاليا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكوريا الشمالية.

وقال شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية القادمة، في مقابلة مع برنامج "برلين ديركت" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" اليوم الأحد: "هناك مواقف لابد أن يتكاتف فيها الشعب".

وأكد قائلا: "لهذا السبب يمكن لكل مواطن ألماني الثقة في أنني لن أجعل مثل هذه الأزمة على أي حال أداة بالمعركة الانتخابية".

وتابع شولتس: "يتعين على الأشخاص التعايش ببساطة مع كوني انتمي للساسة الذين لديهم مبادئ. سواء كان ذلك جيدا أو سيئا للمعركة الانتخابية حاليا".

وأضاف شولتس: "في مثل هذه الأزمة- يكون المبدأ الخاص بي هو- أنه لابد من التكاتف. وسواء ربحت حاليا نقطة مئوية أو فقدت نقطة، فالأمر بالنسبة لي سواء"، مؤكدا أن لن يتخلى عن مبدأه، وأوضح أن هذه هي مسؤوليته.