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قاضي "الدفاع الجوي" لدفاع المتهمين: ''اعرف الاتهامات المسندة لموكلك قبل المرافعة''

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مصراوي Masrawy

قاضي "الدفاع الجوي" لدفاع المتهمين: ''اعرف الاتهامات المسندة لموكلك قبل المرافعة''

01:00 م الأحد 13 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

سقوط عصابة

الألبوم التالى

سقوط عصابة "الأب ونجله" لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد: 

قال دفاع المتهم محمد شحاته محمد، المتهم في أحداث استاد الدفاع الجوي، إن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة بسبب اسفكسيا الخنق نتيجة التدافع، موضحاً أنه يرى أن الوفاة نتيجة الغاز المسيل للدموع وليس التدافع.

وقاطعه رئيس المحكمة بقوله: ''موكلك يواجه تهمة الانضمام وتكدير السلم العام وليس القتل.. اعرف الاتهامات أولا، لتبني دفوعك عليها في المرافعة''.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي وانبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادي الزمالك.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.

وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.

وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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