ضبط عاطل وبحوزته نصف كيلو بانجو وسلاح ناري بالمعصرة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات وبحوزته نصف كيلو بانجو وسلاح ناري بمنطقة المعصرة.

وردت معلومات لضباط، وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها أن "وليد.ح"، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية اخرهما 16143 لسنة 2016م حلوان " مخدرات، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وبحيازته سلاح ناري بدون ترخيص متخذاً من منطقة سكنه مكانا لتجارته الغير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه وعُثر بحوزته على المضبوطات التالية كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 550 جرام، سلاح ناري "فرد خرطوش"، عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، مبلغ مالي 530 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.