سقوط عصابة "الأب ونجله" لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بمصر الجديدة - (صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل ونجله انتحلا صفة ضابط شرطة وقوات مسلحة؛ وقاموا بالتزوير والنصب على المواطنين بدائرة قسم مصر الجديدة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، مفادها أن كل من "علي. ت"، 59 سنة، عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 59 لسنة 1995م النزهة "أموال عامة"، ونجله "أحمد، 29 سنة، موظف بشركة يترددان على المنشآت الحكومية بدائرة القسم منتحلين صفة ضباط شرطة وقوات مسلحة وبحوزتهما أوراق مزورة بقصد النصب على المواطنين.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول حال تواجده داخل مكتب تصديقات الخارجية ـ الكائن بشارع نهرو ـ دائرة القسم وبحوزته كارنيه منسوب صدوره من نقابه المحامين، عدد 2 كارنيه سفير النوايا الحسنه، كارنيه لواء طيار بالقوات المسلحة، كارنيه لواء شرطة، وبالفحص تبين أن كافة الكارنيهات باسمه ومزورين.

كما ضُبط بصحبته ربة منزل تُدعى ""خمائل.أ"، 38 سنة، وبحوزتها شهادة وفاة لزوجها السابق منسوب صدورها لدولة العراق "مزورة"، وبسؤال المجني عليها أقرت باستلامها شهادة الوفاة المضبوطة بحوزتها من المتهم الأول عقب إيهامها بعمله بجهاز أمنى ونفت علمها بكونها مزورة.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها أيده واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني حال تواجده داخل مسكنهما وعثر بداخل المسكن على، جهاز طابعة، و 2 جهاز لاب توب، و 2 ماكينة تغليف "شهادات، كارنيهات" ومجموعة أوراق مقوى للتغليف، وطبنجة صوت، و 14 كارت مدون عليه لواء "علي توفيق خشبة"، بالمخابرات العامة، مجموعة كروت مدون عليها عميد "علي توفيق خشبة"، بالمخابرات العامة.

كما تم ضبط 4 كارنيهات ضباط شرطة "2 لواء، و 2 لواء بالمعاش"، و 2 كارنيه قوات مسلحة برتبة "لواء بالمعاش، ولواء طيار أركان حرب"، 2 بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة، كارنيه نقابة المحامين رقم 332684 استئناف 2017 ، 4 كارنيهات دار ضباط الأسلحة والذخيرة بأسماء "نقيب بالمعاش، علي توفيق حسنين، أحمد علي توفيق حسنين، شيرين علي توفيق حسنين"، وعدد كبير من الكارنيهات والأوراق المزورة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال الأول وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات حوزتهما بقصد النصب على المواطنين بإسلوب انتحال صفة ضباط شرطة وقوات مسلحة باستخدام الكارنيهات المضبوطة بحوزتهما.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.