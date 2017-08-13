القوى العاملة: وقف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج وتوفيق أوضاع 3 أخريات

كتبت- نورا ممدوح :

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إيقاف مزاولة نشاط شركة لإلحاق المصريين للعمل في الخارج، لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، لحين توفيق أوضاعها، فيما رفع الإيقاف عن نشاط 3 شركات، وإعادة مزاولة نشاط شركة بحكم المحكمة.

وقال سعفان، في بيانٍ صحفي، الأحد، إن قرار الإيقاف شمل شركة "دار البيان" ترخيص رقم (1110)، أما قرار رفع الايقاف فشمل نشاط شركة "دانة النخبة" ترخيص رقم(746)، و"مصر الجديدة" ترخيص رقم (133)، و"الدار العربية" ترخيص رقم (1009) ، وذلك لزوال أسباب الوقف، فضلًا عن إعادة مزاولة نشاط شركة "الطنوبي" ترخيص رقم (769) شركات تنفيذًا لحكم المحكمة رقم (76765) لسنة 69 ق.

وكشف سعفان، عن أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، والتي تتنوع ما بين مخالفات وتقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونًا أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص، مثل: "ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه".

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تراقب وتفتش بشكل مستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبًا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.