القبض على مدير إدارة تموين أبو حمص لتلقيه رشوة 100 ألف جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكنت الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم، من القبض على مدير إدارة تموين أبو حمص لتلقية رشوة شهرية وصلت لـ100 ألف جنيه.

كانت قد وردت معلومات للرقابة الإدارية بالبحيرة بقيام "ع ع" مدير إدارة تموين أبو حمص بتلقيه رشوة، بتحصيل رسوم قدرت بـ1200 شهريًا من أصحاب المخابز البالغ عددها 82 مخبزًا، حيث يقوم أصحاب المخابز بدفع مبلغ 300 جنيه أسبوعيًا.

شاهد أيضا

وأكد مصدر أمني لـ"التحرير" أنه تم تصوير مدير الإدارة بالصوت والصورة أثناء تلقيه رشوة شهرية قيمتها 100 ألف جنيه شهريًا من أصحاب المخابز.

وأوضح أنه جاري التحقيق معه بمعرفه الرقابة الإدارية.