وزير الخارجية يلتقي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية بيحث مع المبعوث الأممي الأزمة الليبية 11:38 ص الأحد 13 أغسطس 2017

وزير الخارجية مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

القاهرة (مصراوي)بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، جهود تسوية الأزمة في البلد الشمال أفريقي.وقال المتحدث باسم الخارجية، في بيان، إن أطلع سلامة على رؤية مصر تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، والتحديات التي تواجهها مصر من استمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا.وتعرف شكري أيضا على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها غسان سلامة مؤخراً مع عدد من الشخصيات والقوى الفاعلة على الساحة الليبية، وجولاته الميدانية في عدد من المدن الليبية، فضلا عن اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصِّلة، بحسب بيان وزارة الخارجية.تطرق شكري وسلامة إلى كيفية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أواخر الشهر الماضي بفرنسا، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة.وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية سامح شكري أحاط المبعوث الأممي بالجهود والتحركات التي قامت بها مصر مؤخراً لتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا، بما في ذلك لقاءاته مع السراج وحفتر في باريس يوم 26 يوليو الماضي، والمشاورات التي أجراها مع فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية بشأن ليبيا على هامش أعمال مجلس المشاركة المصري – الأوروبي يوم 25 يوليو الماضي ببروكسل.هذا فضلاً عن إحاطة المبعوث الأممي بنتائج اجتماعات وفدي برقة ومصراته، التي استضافها الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي يوم 3 أغسطس الجاري.أكد وزير الخارجية أن الترتيبات المستقبلية يجب أن تتضمن خطوات جادة من أجل استعادة وحدة الكيان الليبي وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة واستعادة الاستقرار في ليبيا، واهمية المضي قدما بالتعديلات المطلوب إجراؤها على الاتفاق السياسي لضمان وضوح الرؤية بشأن عمل المؤسسات الوطنية الليبية لحين اجراء الانتخابات.وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتطلع مصر لمزيد من التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.ومن جانبه، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية، معرباً عن حرصه على التنسيق المستمر مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على اهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الامم المتحدة ومصر فيما يتعلق بتعزيز جهود بناء التوافق الوطنى في ليبيا، وبما يضمن الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي الليبية.

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