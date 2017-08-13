انفصل عن «روبي» بسبب فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن «سامح عبد العزيز»

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أثار المخرج سامح عبد العزيز جدلًا واسعًا بعد القبض عليه أمس السبت في منطقة الهرم بتهمة حيازة مواد مخدرة، "حشيش وكوكايين وبانجو"، وذلك بعد تفتيش السيارة التي كان يستقلها، وتم التحفظ عليه، ما أصاب الكثيرين بصدمة إثر تداول هذه الأنباء.

ونستعرض فيما يلي عدد من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن المخرج "سامح عبد العزيز".



1- ولد في 18 سبتمبر عام 1976 بالقاهرة.

2- حاصل على البكالريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996.

3- بدأ حياته المهنية كمخرج برامج في التليفزيون المصري ثم انتقل إلى فضائية "دريم"، ومن أبرز البرامج التي أخرجها "جانا الهوا" و"الهوا هوانا"، ثم انتقل إلى روتانا، ووصل عدد البرامج التي أخرجها إلى أكثر من 25 برنامجا.

4- في الفترة ما بين عامي 1995 و2000 أخرج ما يقرب من 20 فيلما وثائقيا بفرنسا.

5- أخرج عددا من الفيديو كليبات، ثم خاض تجربة الإخراج السينمائي عام 2005 من خلال فيلم "درس خصوصي"، بطولة الفنان محمد عطية.

6- توالت أعماله السينمائية بعدها في عدة أفلام، من بينها "تيتة رهيبة" و"الفرح" و"حلاوة روح" و"كباريه" و"حملة فريزر" و"أبو شنب" وغيره.

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7- أخرج عددا من المسلسلات الشهيرة، من بينها مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة و"فيفا أطاطا" و"بين السرايات"، وكان آخر المسلسلات التي أخرجها "رمضان كريم" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

8- تزوج للمرة الأولى من المذيعة "داليا فرج" ولديه منها ثلاث بنات، ولكنهما انفصلا في عام 2014.

9- في سبتمبر عام 2014 تزوج المخرج سامح عبد العزيز من الفنانة روبي وله منها ابنة واحدة تدعى "طيبة"، وكان هذا الزواج سببًا في انفصال زوجته الأولى عنه.

10- انفصلت "روبي" عنه مرتين، كانت الأولى في عام 2015، وجاء الانفصال الثاني في نهاية العام الماضي عقب إقامة "روبي" لدعوى خلع ضده ولكنها تنازلت عنها، وتم الطلاق بينهما بعد عدة أسابيع بشكل ودي، وقيل مؤخرًا إن السبب في انفصالهما علاقة "سامح عبد العزيز" بالفنانة الصاعدة ياسمينا المصري.