المعارضة السورية : مقتل 16 من القوات الحكومية في هجوم شرق دمشق

حلب ( د ب أ)

قتل 16 من عناصر الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وأصيب ثمانية أخرون اليوم الأحد في هجوم للمعارضة السورية بمنطقة عين ترما شرق العاصمة.

وقال مصدر إعلامي من فيلق الرحمن( معارض) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) إن " مقاتلي الفيلق شنوا هجوماً هو الاعنف صباح اليوم على نقاط الفرقة الرابعة في وادي عين ترما شرق العاصمة دمشق ".

وأكد المصدر أن " 16 عنصراً من مرتبات الفرقة الرابعة قتلوا في كمين على جبهة عين ترما، كما أصيب أكثر من ثمانية عناصر اخرين خلال الهجوم حيث جرى تدمير دبابتين وجرافة".

وأضاف أن القوات الحكومية قصفت المنطقة بأكثر من 65 صاروخا من نوع أرض أرض منذ مساء أمس و 10 صواريخ من نوع جراد وأكثر من 200 قذيفة من قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون .

وأوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية على جبهة حي جوبر ايضاً إثر محاولة القوات الحكومية اقتحام الحي، مشيرا إلى أن القوات الحكومية استهدفت بـ 15 صاروخًا أرض أرض من نوع الفيل، بالإضافة لاستهدافه بأكثر من 100 قذيفة من المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وبحسب مصادر اعلامية في المعارضة السورية، فإن لواء الغيث من الفرقة الرابعة الذي تم نقله من حوالي 10 أيام من محافظة درعا جنوب سوريا بعد توقيع اتفاق خفض التوتر إلى جبهة عين ترما، فقد أكثر من 100 عنصر من مقاتليه بين قتيل وجريح، بينهم ضباط خلال المعارك مع مسلحي فيلق الرحمن إضافة الى تدمير اكثر من 5 دبابات وعدد من الآليات الأخرى .

من جانبه، قال مصدر في القوات الحكومية لـ( د. ب. أ) إن "الجيش السوري صد هجوماً لمسلحي فيلق الرحمن والمجموعات المرتبطة معه باتجاه نقاطه في محيط شركة اللحمة في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين ".

وتسيطر فصائل المعارضة السورية على مناطق شرق العاصمة دمشق منذ سنوات وفشلت كل محاولات القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها لاسترجاع تلك المناطق التي تمتد من حي جوبر شرق العاصمة دمشق الى عمق الغوطة الشرقية وصولاً الى مناطق البادية والحدود الأردنية والعراقية .