جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة في منزل مهجور بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء خالد الشاذلي، اليوم الأحد، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب حاصل على دبلوم داخل أحد المنازل في دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة عمليات النجدة، بالعثور على جثة بأحد المنازل

المهجورة بشارع عبد الله بن مسعود بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج.

وانتقلت القيادات الأمنية للمكان، وتبين أن الجثة للمدعو ياسر عبد الرحيم جابر حسانين، 44 عامًا، حاصل على دبلوم، ويقيم بدائرة القسم، يرتدي ملابسه بالكامل، في منزل مهجور، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال شقيقة المتوفى "سحر"، 40 عامًا، ربة منزل، قررت أن المذكور يعاني من مرض نفسي ودائم الغياب عن المنزل، وأضافت باعتياده على تناول الأقراص المخدرة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2764 إداري القسم لسنة 2017.