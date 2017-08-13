ضبط "حلاق" يتاجر في العملات الأجنبية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، القبض على صاحب محل كوافير رجالي وبحيازته كميات كبيرة من العُملات الأجنبية بعد قيامه بالإتجار بها.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز نبروه، عن قيام "عامر.ج.ع.ا" 32 سنة، صاحب محل كوافير رجالي بقرية كفر الدكروري، بالإتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون 88/2003 الخاص بالنقد الأجنبي، ومتخذا من المحل الخاص به مكانًا لمزاولة نشاطه.

جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس نبروه، وبإشراف العميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وبمداهمة محل المتحرى عنه عُثر بحوزته على خمسمائة وستة وستون ألف جنية مصري، وخمسة عشرة ألف ومائة وعشرين ريال سعودي، وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين دولار أمريكي، وسبعمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي، وألف وثلاثمائة وثلاثين يورو، وعشرة ريال عماني، وخمسة وعشرين دينار كويتي، وألف وخمسمائة درهم إمارتي، وأربعين جنيه إسترليني.

بمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء.

تحرر المحضر رقم 10371/2017، جنح مركز نبروه، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.