أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط "حلاق" يتاجر في العملات الأجنبية بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط "حلاق" يتاجر في العملات الأجنبية بالدقهلية

12:26 م الأحد 13 أغسطس 2017

القبض على صاحب محل كوافير رجالي وبحيازته كميات كبي

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، القبض على صاحب محل كوافير رجالي وبحيازته كميات كبيرة من العُملات الأجنبية بعد قيامه بالإتجار بها.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز نبروه، عن قيام "عامر.ج.ع.ا" 32 سنة، صاحب محل كوافير رجالي بقرية كفر الدكروري، بالإتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون 88/2003 الخاص بالنقد الأجنبي، ومتخذا من المحل الخاص به مكانًا لمزاولة نشاطه.

جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس نبروه، وبإشراف العميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وبمداهمة محل المتحرى عنه عُثر بحوزته على خمسمائة وستة وستون ألف جنية مصري، وخمسة عشرة ألف ومائة وعشرين ريال سعودي، وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين دولار أمريكي، وسبعمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي، وألف وثلاثمائة وثلاثين يورو، وعشرة ريال عماني، وخمسة وعشرين دينار كويتي، وألف وخمسمائة درهم إمارتي، وأربعين جنيه إسترليني.

بمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء.

تحرر المحضر رقم 10371/2017، جنح مركز نبروه، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط نشال استولى على 17 ألف جنيه من سائق بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 3 عاطلين في الشرقية بحوزتهم 3 كيلو "بانجو"

    أخبار

  • النيابة تستدعي الضابط المتهم بالتعدي على ربة منزل أمام أبنائها في

    أخبار

  • ضبط صاحب مستودع بوتاجاز تصرف في 180 أسطوانة بسوهاج

    أخبار

إعلان

7b1fb46098.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق