تحريات المباحث تكشف سر مقتل دجال العياط: "اعتدى جنسياً على ابنته"

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات جديدة في جريمة مقتل دجال على يد زوجته وابنته وخطيبها بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وعثرت قوات الأمن في وقت سابق على جثة "سيد.ع" 49 سنة، ويعمل في "الدجل والشعوذة"، ملقاة بمصرف الدلالة بقرية ترسا ملفوف حول رقبته حبل أبيض.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته "سيدة"، 41 سنة، وابنته "حنان"، 21 سنة، وأنهما وراء ارتكاب الجريمة عقب الاستعانة بخطيب الأخيرة "محمد ه."، 27 سنة، حيث تخلصوا منه خنقا، وقاموا بلفه في بطانية، وإلقاء الجثة في الترعة.

وتمكن المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، من ضبط المتهمين الثلاثة، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أن المجني عليه اعتدى جنسياً على ابنته حيث فض غشاء بكارتها، وترديده شائعات عن زوجته وابنته بممارستهما الرذيلة مقابل مبلغ مالي، علاوة على إساءته معاملة الزوجة والابنة، ومطالبتهما بتوفير المال لتعاطي العقاقير المخدرة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.