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قابيل: خفض زمن إصدار التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام

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قابيل: خفض زمن إصدار التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام قابيل: خفض زمن إصدار التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن هذا القانون سيعمل على تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل في أقصر وقت بالتوافق مع المعايير الدولية.

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وأشار إلى أن القانون سيعمل على خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم حاليًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق للصناعات الخطرة.

وأقر مجلس النواب قانون تيسير إجراءت تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لعام 2017 وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي.

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التحرير

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