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بعضها يرشدك إلى «ركنة».. 5 تطبيقات يحتاجها أصحاب السيارات

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يظن البعض أن العلاقة التي تجمع الهاتف الذكي بالسيارات، هي تلك المهمة التي تؤديها التطبيقات الإلكترونية لطلب السيارات الأجرة للانتقال من مكان إلى آخر، والحقيقة أن التطبقيات الإلكترونية بإمكانها تقديم فوائد ضخمة لمستخدمي السيارات في شتى المجالات.

وبدأ العالم يتجه بشكل رئيسي إلى ربط كل ما يتعلق بالسيارة بالهاتف الذكي عبر تطبيقات إلكترونية متطورة، تساعد على ربط المستخدم بكافة ما يحدث داخل السيارة واحتياجاتها، بل وتقديم النصائح الخاصة بأعطالها في الوقت المناسب، وأهمها..

المخالفات

تطرح إدارة المرور الفرصة لتطبيقات هاتفية في التعرف على كم المخالفات والغرامات المالية المفروضة على صاحب السيارة، وذلك عن طريق البحث بأرقام اللوحات المعدنية لها، وتحديد الإدارة المرورية التي تتبعها السيارة بشكل دقيق.

الصيانة

تطرح العديد من شركات السيارات تطبيقًا إلكترونيًا، يمثل جدولًا زمنيًا منظمًا لعمل الصيانات الدورية، إضافة إلى مواعيد تغيير السيور الحيوية في المحرك، والكشف على الزيوت وغيرها من الجداول الزمنية المنضبطة للصيانة.

تطبيق البحث عن ركنة

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يساعد هذا التطبيق الذي لديه قاعدة بيانات ضخمة حول أبعاد السيارات بشكل عام، ومتصل بشبكات الإنترنت، ويمكنه عبر خرائط "جوجل" معرفة البقاع المتاحة للركنة في محيط المنطقة التي تتواجد فيها، وإرشادك إلى مسارها الصحيح.

تطبيق تجنب الزحام

انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من التطبيقات التي تقود صاحب السيارة إلى الابتعاد عن المناطق المزدحمة مروريًا، والذهاب عبر طرق أكثر سيولة وتؤدي بك إلى نفس الموقع الذي ترغب في الذهاب إليه.

تطبيق الأمان

تطرح العديد من الشركات العالمية للسيارات، تطبيقات للسيطرة على كافة أجزاء السيارة، وإبلاغ صاحبها حال حدوث أي محاولة لسرقتها بشكل فوري، كما يمكنها إعطاء صاحبها عنوان تواجدها بشكل تفصيلي حال سرقتها.

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