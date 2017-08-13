ننشر درجات الحرارة التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 36

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 25 31

بورسعيد 27 33

دمياط 27 32

بلطيم 27 32

الإسماعيلية 26 36

السويس 27 37

العريش 24 34

نخل 21 36

طابا 23 37

الطور 28 35

مرسى علم 30 37

الغردقة 30 42

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 33

كاترين 20 34

سيوة 25 36

المنيا 26 39

الفيوم 26 39

رأس سدر 28 38

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 39

سوهاج 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 30 43

شلاتين 30 41

حلايب 31 39

الوادى الجديد 30 42

قنا 30 42

نويبع 29 41

السلوم 25 33