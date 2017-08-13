"تعليم أسيوط": 22 مليون جنيه لصيانة 25 مدرسة

أسيوط- أسامة صديق:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، وضع 25 مدرسة ضمن خطة الصيانة بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون و187 ألف جنيه.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة البسيطة والرئيسية للمدارس قبيل العام الدراسي، مشيرًا إلى عدم السماح بأية تجاوزات تخص هذا الأمر، حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

ووجه "الدسوقي" إدارة التفتيش والرقابة بالمرور على المدارس، لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في عمليات صيانة وترميم وتجهيز المدارس المتبقية من خطة الصيانة والترميم والتجهيز للعام الحالي وإعداد تقرير مفصل عنها.

وقال صلاح فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد سارية على قدم وساق، مشيرًا إلى أن العمل في الصيانة والترميم قارب على الانتهاء في معظم المدارس، إذ جرى الانتهاء من صيانة 19 مدرسة، وجارٍ استكمال 6 مدارس أخرى.

وأكد وكيل تعليم أسيوط التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإجراء عدد من التوسعات في المباني المدرسية ذات الكثافة الطلابية كبيرة، والتي تؤثر بالسلب على القدرة الاستيعابية لدى الطلاب، موضحًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية.