المتحدث باسم "القضاء الأعلى": 400 تظلم "حالات مرضية" في الجزء الأول من الحركة القضائية

كتب- طارق سمير:

قال المستشار خالد الشورقبالي، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية، وصل عددها ما بين 350 إلى 400 تظلم.

وأضاف " الشورقبالي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن التظلمات جاءت جميعها من قبل مستشارين بسبب حالاتهم الصحية لا تسمح بالتنقل، واصفاً التظلمات جميعها "حالات مرضية".

وتابع: من المقرر عرض التظلمات جميعها على المجلس خلال اجتماعه الأول، ليقرر مصيرها أما بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من الحركة القضائية سيتم الإعلان عنه بعد البت في التظلمات من قبل مجلس القضاء الأعلى.

واعتمد مجلي القضاء الأعلى برئاسة المستشار، مجدي أبو العلا، الجزء الأول من الحركة القضائية، 5 أغسطس الماضي، مراعيا خلالها عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة. ونفاذاً لقانون السلطة القضائية بدأت الاعتراضات من الأحد الموافق 6 أغسطس حتى أمس السبت.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.