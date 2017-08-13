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برلمان إيران يقر زيادة ميزانية البرنامج الصاروخي ردا على عقوبات واشنطن

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مصراوي Masrawy

برلمان إيران يقر زيادة ميزانية البرنامج الصاروخي ردا على عقوبات واشنطن

11:44 ص الأحد 13 أغسطس 2017

برلمان إيران يقر زيادة ميزانية البرنامج الصاروخي ردا على عقوبات واشنطن

البرلمان الإيراني

لندن (بي بي سي)

صوت مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) لصالح تخصيص مبلغ 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الصاروخي ردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وصوت 240 نائبا من أصل 244 لصالح مشروع القانون.

وجاء التصويت بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي "مشروع القانون مدعوم من ووزارة الخارجية واللجنة المشرفة على الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة".

وكان عرقجي يشير إلى الاتفاقية التي وقعت عام 2015 مع قوى دولية من ضمنها الولايات المتحدة والتي وافقت إيران بموجبها على وضع قيود صارمة على برنامجها النووي.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إن مشروع القانون يخصص 260 مليون دولار لتطوير البرنامج الصاروخي و 260 مليون دولار أخرى لجناح العمليات الخارجية للحرس الثوري المعروف باسم "قوات القدس".

وقد ردد أعضاء البرلمان شعار "الموت لأمريكا" بعد إعلان نتيجة التصويت، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

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