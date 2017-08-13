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الزراعة: 187 منفذًا في 18 محافظة لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة

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مصراوي Masrawy

الزراعة: 187 منفذًا في 18 محافظة لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة

11:41 ص الأحد 13 أغسطس 2017

الزراعة: 187 منفذًا في 18 محافظة لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة

الأضاحي البلدية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خريطة حجز وبيع الأضاحي البلدية من إنتاج الوزارة، من خلال 187 منفذا في 18 محافظة، تابعة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث، وجمعيات تنمية الثروة الحيوانية، ومديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وذكرت الوزارة -في بيان الأحد- أنه سيتم بدء حجز الأضاحي بالأسعار المخفضة، والتي تم الإعلان عنها، بداية من اليوم وحتى نفاد الكميات المتاحة، والبالغة 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، لافتة إلى أنه سيتم تسليم الأضاحي للمواطنين قبل العيد بنحو 48 ساعة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الاتصال على الأرقام: 33372198، 37614262، 37615972، للإبلاغ عن أية شكاوى خاصة بمخالفة البيع والتي أقرتها الوزارة بهذه المنافذ، وهي كالتالي: العجول الجاموسي 50 جنيها للكيلو قائم، و55 جنيه للعجول البقري، و60 جنيها للماعز والخراف.

وتشمل الخريطة التي أعلنتها الوزارة لطرح الأضاحي، 4 منافذ بمحافظ القليوبية، و5 منافذ بمحافظة كفر الشيخ، و97 منفذا بمحافظة الشرقية، ومنفذا بمحافظة سوهاج، و5 منافذ بمحافظة البحيرة، و22 منفذا بمحافظة الفيوم، ومنفذا بمحافظة قنا.

كما تشمل الخريطة أيضا منفذين بكل محافظة من محافظات المنوفية، والإسكندرية والإسماعيلية، ومنفذا واحدا بكل محافظة من محافظات المنيا، وبني سويف والوادي الجديد، ودمياط، والسويس، و3 منافذ بكل من محافظتي بورسعيد وأسوان، و15 منفذا في محافظة الجيزة.​

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