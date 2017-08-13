كامل الوزير لأهالي الوراق: "الجزيرة لازم تتطور.. وهنلاقي حل"

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال لقائه اليوم بأهالي جزيرة الوراق: "هذا ثالث لقاء لي مع أهالي الجزيرة، سبق وتكلمنا مع الأهالي وعرفنا أبعاد المشكلة، واليوم جئت بتكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قال لكم في التليفون اللقاء الماضي، إنه حريص على مصلحتكم كما هو حريص على مصلحة الدولة وكل المصريين".

وأضاف الوزير، في لقائه مع الأهالي "الرئيس يؤكد لكم أن أحدا لن يُضار أو يظلم في عهده في مصر كلها، وفي جزيرة الوراق تحديدًا".

وتابع "الرئيس يبلغكم تحياته، ويؤكد لكم أن كل من له حق سيأخذه بما لا ينتقص من قوانين وهيبة الدولة"، مضيفًا: "صحيح فيه مشاكل في الجزيرة، أنا لفيت عليها وشفت بنفسي المشاكل، ناس عايشين في شوارع ضيقة وبيوت عشوائية، وهذا وضع لا يليق ولا يرضي الدولة ولا يرضي الرئيس المسؤول من ١٠٠ مليون مواطن".

وتابع الوزير :"لما قعدنا المرة الي فاتت اتكلمنا في كذا نقطة، علشان ننقلها للمسؤولين وأجهزة الدولة لاتخاذ القرار المناسب بحيث يكون قرار شامل وكامل وفي نفس الوقت لا ينتقص من مصلحة الدولة ولا الأهالي، بحيث ننقل الصورة للرئيس ياخد بيه قرار شخصيًا".

واستطرد الوزير "لو حصل حريق في الجزيرة، إزاي عربية مطافي تدخل هنا بين الشوارع الضيقة دي.. الجزيرة لازم لها تطوير".

ووسط هتافات رافضة لقرار إخلاء ١٠٠ متر بجانبي كوبري المحور المار بالجزيرة، قال الوزير "أنا منكم وعليكم ومش همشي من هنا النهاردة غير لما نلاقي حل"، فصفق الحضور.