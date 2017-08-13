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مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام

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مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام

التحرير

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يستقبل مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 17:00 نظيره وست هام على ملعب الأولد ترافورد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستهل جوزيه مورينيو موسمه الثاني على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، ومن المعروف عن المدرب البرتغالي تحقيقه للنتائج الإيجابية في الموسم الثاني له مع أي فريق، وذلك بعدما حقق الثلاثية التاريخية مع الإنتر في عام 2010 وتوج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في عام 2012 بعد هيمنة  برشلونة عليه لثلاث أعوام كما توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2015.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز في 17 مباراة من آخر 21 مواجهة خاضها أمام وست هام على ملعب الأولد ترافورد وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، وحقق الهامرز آخر فوز على الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي في آخر مايو من عام 2016 في آخر مباراة على ملعب الفريق القديم أوبتون بارك.

ولم يفز وست هام على ملعب الأولد ترافورد في آخر 10 أعوام منذ حقق الفريق الفوز بهدف لكارلوس تيفيز أنقذ حينها وست هام من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ولم يخسر مانشستر يونايتد سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة افتتاحية له للدوري الإنجليزي، وأتت تلك الخسارة على يد سوانزي سيتي بنتيجة 2-1 في عام 2014.

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ومن جانبه لم يخسر جوزيه مورينيو أي مباراة افتتاحية له في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بل ولم يخسر طوال تاريخه التدريبي على ملعبه في أي مباراة أقيمت يوم الأحد حيث فاز في 86 مباراة وتعادل في 26 في جميع المسابقات.

وبدوره تمكن مهاجم مانشستر يونايتد الجديد روميلو لوكاكو من التسجيل في 7 مباريات من آخر 8 مواجهات أمام وست هام الذي خسر بجوره في 10 مباريات افتتاحية للدوري الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر.

وسجل مهاجم وست هام المكسيكي خافيير هيرنانديو 37 هدفا في 103 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، بمعدل هدف كل 130 دقيقة، وبإمكان جو هارت أن يصبح أول حارس يحافظ على نظافة شباكه لثلاث مباريات في الأولد ترافورد، حيث حافظ على نظافة شباكه مرتين رفقة مانشستر سيتي في مارس من عام 2014 وأكتوبر من عام 2015.

ويذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 69 نقطة، بينما تواجد وست هام في المركز الـ11 برصيد 45 نقطة.

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التحرير

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