الكامب نو يحتضن كلاسيكو الأرض في ذهاب السوبر الإسباني

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يرحل ريال مدريد اليوم لمواجهة نظيره برشلونة في ذهاب السوبر الإسباني على ملعب الكامب نو في تمام الساعة 22:00، حيث يشارك الريال في المباراة بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك البرسا باعتباره حاملا لقب كأس ملك إسبانيا، وسيقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتواجه الفريقان للمرة الأولى في السوبر الإسباني منذ عام 2012، وبشكل عام تواجه الفريقان في تلك المسابقة 6 مرات من قبل حيث فاز الريال باللقب 5 مرات على حساب غريمه التقليدي وذلك أعوام 1988 و1990 و1993 و1997 و2012، بينما حقق برشلونة لقبه الوحيد على حساب الريال في عامك 2011.

وبشكل عام يحمل برشلونة الرقم القياسي كأكثر فريق تُوج باللقب السوبر الإسباني في 12 مناسبة وحل وصيفًا 9 مرات، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في القائمة بتتويجه باللقب 9 مرات كما حل وصيفًا 5 مرات من قبل.

ومنذ عام 2007 دائمًا ما يتوج بلقب السوبر الإسباني بطل الدوري باستثناء عام 2015 عندما توج أتليتيكو بلباو باللقب على حساب برشلونة، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل لعشاق الريال، وبشكل عام توج بالسوبر الإسباني أبطال الكأس في 10 مناسبات، بينما توج أبطال الدوري باللقب في 22 مناسبة.

وبالنظر للهدافين التاريخيين للكلاسيكو في السوبر الإسباني نجد أن ليونيل ميسي هو الهداف برصيد 5 أهداف ومن خلفه كل من كريستيانو رونالدو، وبوتراجينيو لاعبي ريال مدريد واللذان يمتلكان في رصيدهما 3 أهداف.

ويبحث برشلونة عن الفوز باللقب ليحظى بإنطلاقة قوية مع مدربه الجديد إيرنيستو فالفيردي وإثبات قدرة الفريق على مواصلة تحقيق الألقاب واللعب في أعلى المستويات بعد رحيل نجم الفريق نيمار إلى باريس سان جيرمان.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر الأوروبي منذ أيام على حساب مانشستر يونايتد، ويأمل زيدان في مواصلة الهيمنة على الألقاب مع الريال وذلك بعد تتويجه بست بطولات من أصل 8 شارك فيها منذ توليه المهمة الفنية للريال في بداية عام 2016.

ويشارك زيدان في السوبر الإسباني للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، ويرغب في أن يصبح أول مدرب فرنسي في التاريخ يتوج بلقب البطولة كما نجح في أن يصبح أول مدرب فرنسي في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث.

وكلاعب شارك زيدان في السوبر الإسباني مرتين من قبل مع ريال مدريد، وكانت المرة الأولى في عام 2001 عندما واجه ريال سرقسطة وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق قبل أن يفوز ريال مدريد في الإياب على البيرنابيو بثلاثية نظيفة.

كما شارك للمرة الثانية في عام 2003 بمواجهة ريال مايوركا، وحينها خسر الريال لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-1 قبل أن يعوض في البيرنابيو إيابًا بثلاثية نظيفة.

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ومن جانبه خاض إيرنيستو فالفيردي السوبر الإسباني كمدرب مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في عام 2006 عندما كان مدربًا لإسبانيول وخسر من برشلون حينها ذهابًا على أرضه بهدف نظيف وخسر في الإياب على الكامب نو بثلاثية نظيفة.

وفي عام 2015 واجه فالفيردي برشلونة في السوبر مجددًا ولكن رفقة أتلتيك بلباو هذه المرة، ونجح في تحقيق فوز تاريخي في الذهاب برباعية نظيفة قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لكل فريق في الكامب نو ليحرز لقب السوبر الإسباني الوحيد في تاريخه.

وبعد بيب جوارديولا ويوهان كرويف أكثر المدربين تتويجًا بالسوبر الإسباني بثلاث مرات لكل منهما، ومن ثم يأتي من بعدهما كل من فرانك ريكارد وخافير أوريتا وهيكتور كوبر ولكل منهم لقبان.

ويرغب زيدان في أن يصبح خامس من يتوج بلقب السوبر الإسباني كلاعب ومدرب حيث سيعادل فيكتور مينوز عندما توج اللقب كلاعب مع برشلونة في عام 1983 وكمدرب مع ريال سرقسطة في عام 2004.

كما توج بيرند شوستر باللقب كلاعب مع ريال مدريد في عام 1989 وكمدرب مع الريال أيضًا في عام 2008، ومن جانبه حصل بيب جوارديولا على البطولة كلاعب مع برشلونة أعوام 1991 و1992 و1994 و1996 وكمدرب مع البرسا أعوام 2009 و2010 و2011.

وأخيرًا توج لويس إنريكي باللقب كلاعب مع ريال مدريد في عام 1993 ومع برشلونة في عام 1996 ومن ثم توج باللقب كمدرب مع برشلونة في عام 2016.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:

ريال مدريد: نافاس- كارفخال- راموس- ثيو- كاسيميرو- كروس- كوفاسيتش- إيسكو- بنزيما- بيل

برشلونة: تير شتيجن- سيميدو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- بوسكيتس- راكيتيتش- روبرتو- ديلوفيو- سواريز- ميسي