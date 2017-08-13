توتنهام يحل ضيفًا ثقيلًا على الصاعد حديثًا نيوكاسل

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يستقبل نيوكاسل اليوم على ملعب سان جيمس بارك نظيره توتنهام ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2017- 2018، وذلك في تمام الساعة 14:30.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي مفاجأة مدوية بسقوط حامل اللقب تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج أمام بيرنلي بنتيجة 3-2، كما سقط ليفربول في فخ التعادل أمام واتفورد 3-3، بينما حقق مانشستر سيتي فوز مريح على برايتون بثنائية نظيفة كما تفوق أرسنال على ليستر سيتي بصعوبة 4-3.

ونجح نيوكاسل في آخر مباراة جمعته بتوتنهام في اكتساح السبيرز 5-1 وذلك في شهر مايو من عام 2016 وتحديدًا قبل هبوط الفريق للدرجة الأولى، كما لم يفز توتنهام سوى مرتين فقط في آخر 10 مباريات جمعته بنيوكاسل في الدوري على ملعب سان جيمز بارك حيث تعادل في مباراتني وخسر 6 مواجهات أخرى.

وبشكل عام نجح نيوكاسل في تفادي الخسارة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي قبل الهبوط وذلك من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وكان ذلك في موسم 2015- 2016.

ولم يفز نيوكاسل في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي سوى مرة واحدة فقط في آخر 9 مواسم حيث تعادل الفريق في 4 مباريات وخسر مثلهم ولكن أتى الفوز الوحيد على حساب توتنهام بالذات وبنتيجة 2-1 في عام 2012.

وبشكل عام لم يتمكن الفريق البطل لدوري الدرجة الأولى في آخر 9 أعوام من الفوز في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل الفريق البطل مرتين وخسر 7 مباريات.

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ومن جانبه لم يخسر مدرب نيوكاسل رافا بينيتز آخر 8 مباريات على ملعبه خاضها أماما توتنهام في الدوري حيث حقق الفوز في 5 مباريات وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر، يخوض توتنهام للمرة السابعة على التوالي المباراة الأولى له في الموسم في افتتاح الدوري الإنجليزي خارج ملعبه، حيث حقق السبيرز انتصارين وتعادلا وحيدا وتعرض الفريق للخسارة في 3 مباريات.

ونجح توتنهام في الفوز في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي، بل وتمكن السبيرز من الفوز في جميع مبارياته أمام الفرق الصاعدة حديثًا للبريميرليج في آخر موسمين.

وتمكن مهاجم توتنهام هاري كين من تسجيل 20 هدفا في آخر 15 مباراة في الدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، ولكنه لم يتمكن طوال مسيرته من تسجيل أي أهداف في الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس حتى الآن.

يذكر أن توتنهام أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 86 نقطة.