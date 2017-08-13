وكيل «نقل البرلمان»: نـنتظر قرار هيئة المكتب لعقد اجتماع طارىء حول كارثة الإسكندرية

التحرير

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قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للأمين العام بالمجلس، برغبتها فى عقد اجتماع طارىء لبحث حادث تصادم قطاري الإسكندرية أول أمس الجمعة، وفى انتظار الرد من الأمانة العامة وتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ.

وأضاف قرر، فى تصريح لـ«التحرير» أن النيابة العامة تولت التحقيقات فى القضية من اللحظة الأولى وأمرت بتشكيل لجنة لبحث أسباب الحادث، ولا يوجد مجال أمام البرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق، مشيرًا إلى أن عقد جلسة طارئة لأعضاء البرلمان مسئولية رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب.

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وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى تطوير منظومة السكك الحديد لمنع تكرار هذه الحوادث، مطالباً بإسناد الأمر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.