«الغد»: سنقدم 3 مشروعات اقتصادية لـ«السيسي» مهمة لمرحلة الانتخابات الرئاسية

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قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يدرس فى هذه المرحلة التقدم ببعض الاقتراحات الاقتصادية والتنموية للسيد رئيس الجمهورية، اقتناعا منه بأنها ستكون مطلوبة ومهمة فى الفترة المقبلة، خاصة فى مرحلة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها أفكار خارج الصندوق وتختلف فى الأداء والمضمون.

وأوضح موسى، فىتصريح له اليوم الأحد، أن الحزب لديه 3 مشروعات، يتعلق الأول بقناة السويس الجديدة وكيفية طرح أفكار تمويلية مختلفة، تجعل هذا المشروع رائدا وعالميا، استكمالا لما تم من فكر وأداء وتنفيذ من الرئيس السيسى، والمشروع الثانى يعتبر استكمالا لما طرحه الرئيس بشأن استصلاح المليون ونصف المليون فدان، على أساس إعادة طرح المشروع بفكر تنموى يعود على الشباب والدولة بعائد كبير وضخم، ويحقق عوائد مالية اقتصادية سريعة.

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وأضاف رئيس حزب الغد، أن المشروع الثالث يتمثل فى تغيير منظومة السكن والإيجار القديم، وهو ليس اقتراحا جديدا، إذ إنه موجود فى كل دول العالم المتقدم، ولكن هناك آليات لكيفية تطبيقها فى مصر، لكى تحقق عائدا كبيرا للمستأجر والمالك وإعطاء الأمان للطرفين، مع إضافة بعض التعديلات وتغيير النمط الحالى والإمكانيات المتاحة لكل الأطراف.