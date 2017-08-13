حبس سائقي حادث تصادم قطاري الإسكندرية

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قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس سائقي قطاري حادث الإسكندرية واثنين من مساعديهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطار التي تقع بالقرب من موقع الحادث.

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كما أمرت النيابة العامة في التحقيقات التي تمت بإشراف المستشار وليد البحيري المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذي اصطدم بالأخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، كما واصلت التحقيقات للاطلاع علي التقارير الطبية للمصابين.