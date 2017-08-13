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شكري يبحث جهود تسوية الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي

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شكري يبحث جهود تسوية الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي شكري يبحث جهود تسوية الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي

التحرير

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة للتباحث حول جهود تسوية الأزمة الليبية.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري حرص في بداية اللقاء، على إطلاع المبعوث الأممي على رؤية تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي، على الصعيدين السياسي والأمني.

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كما تطرق الجانبان، إلى كيفية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أواخر الشهر الماضي بفرنسا، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة.

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التحرير

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