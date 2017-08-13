اكتشف «إلهام شاهين» وأدخل ابنيه الفن.. 10 معلومات عن المخرج جلال توفيق

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فنان أورث ابنيه حب التمثيل، واهتم بتربيتهما ثقافيا وفنيا، فسلك كل منهما طريقه في عالم النجومية، الأول تخصص في أدوار الكوميديا وبرامج المقالب الرمضانية، والثاني احتل مؤخرا مقعد البطل في مسلسله الناجح في رمضان الماضي "ظل الرئيس"، ولا يكاد يجري ابنه الأكبر حوارًا حتى ذكر والده بكل الخير، وأعاد له فضل نجاحه وشهرته مع أخيه الأصغر.

10 معلومات يرصدها لكم "التحرير لايف" عن المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق في التقرير التالي.

1- اسمه بالكامل جلال أحمد توفيق.

2- تزج من السيدة قدرية وأنجب ولديه "ياسر ورامز".

3- أخرج مسرحية "حورية من المريخ" الذي اكتشف من خلالها الفنانة إلهام شاهين، في أولى تجاربها التمثيلية.

4- قدم خلال حياته الفنية العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها: "ميت حلاوة" و"قنبلة الموسم"، و"باب الشعرية".

5- شارك بالتمثيل في فيلم "طيور الظلام"، مع الفنان عادل إمام، ويسرا، ورياض الخولي، من إخراج شريف عرفة.

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6- قدم العديد من الأعمال الإذاعية مثل مسلسلات: "النشالة والجاسوس، مدينة الأحلام، سلام لحضرة الناظر، أغرب القضايا، السيل، سالم وسالمين".

7- له تجارب تمثيلية أيضا في أفلام: "مصرع الذئاب، مِن عظماء الإسلام".

8- ساعد ولديه على دخول مجال الفن، وعن ذلك ذكر الفنان رامز جلال في حوار تلفزيوني سابق أنه أثناء مشاركته فى مسرحية "جوز ولوز"، كان يحصل على أجر 160 جنيهًا في الشهر، ولكن والده ذهب إلى المسرح ليتفاوض له على أجر أعلى فزاد 7 جنيهات ليصبح 167 جنيهًا، وفق ما صرح في برنامج "فاصل ونعود".

9- قال الفنان ياسر جلال عنه: "والدي تأثيره عظيم للغايه في حياتي عامة، وأدين له بمشواري الفني كله، كان يوجهني دائما، وهو من علمني كل شىء فله دور كبير في حياتي أنا وشقيقي رامز"، وتابع: "تأثرنا بوالدنا سويا، و كنا نعاقب ونكافأ سويا"، حتى أنه أطلق اسمه على ولده، واسم والدته على ابنته.

10- توفي المخرج جلال توفيق في 13 أغسطس 2014، وصليت عليه صلاة الجنازة بمسجد الحصري، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الإعلام.