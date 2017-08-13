حل لغز مقتل دجال بالعياط.. زوجته وابنته وخطيبها خنقوه وألقوا جثته في الترعة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بترعة بمركز العياط، وتبين أنها لدجال قُتل على يد زوجته وابنته وخطيبها.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن بترعة بالعياط.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتبين أنها لدجال ومشعوذ يبلغ من العمر 48 سنة، وأن هناك شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وأسرته، وأن زوجته وابنته وخطيبها تخلصوا منه خنقا، وقاموا بلفه في بطانية، وإلقاء الجثة في الترعة.

وتمكن المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، من ضبط المتهمين الثلاثة، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.