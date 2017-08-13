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التعاون الإسلامي تطالب بالتصدي للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية بالقدس

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مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي تطالب بالتصدي للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية بالقدس

11:17 ص الأحد 13 أغسطس 2017

التعاون الإسلامي تطالب بالتصدي للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية بالقدس

رام الله ( د ب أ)
طالب ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي بضرورة التحرك على عدة مستويات بهدف التصدي لإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستيطانية في القدس سياسيا وقانونيا.

ودعا الرويضي، لإذاعة صوت فلسطين اليوم الاحد ، إلى دعم صمود المقدسيين على أرضهم ، قائلا إن "إجراءات الاحتلال الأخيرة في القدس وحملة الاخطارات بالهدم في حيي البستان والشيخ جراح هي المسمار الأول لهدم المنطقة بالكامل لصالح الاستيطان".

وأوضح الرويضي أن "الاحتلال يحاول تسريع وتيرة الأحداث في القدس من أجل فرض أمر واقع جديد، وإقامة نحو 250 وحدة استيطانية في المنطقة وتنفيذ مشاريع استيطانية أخرى بالقدس".

وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كشفت الشهر الماضي عن مخطط لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس الشرقية وبين الأطراف الجنوبية لمحافظة رام الله والبيرة.

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثالث من الشهر الجاري في مراسم وضع حجر أساس المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

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