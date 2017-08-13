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لندن تعتزم نشر سلسلة ورقات استراتيجية البريكسيت

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مصراوي Masrawy

لندن تعتزم نشر سلسلة ورقات استراتيجية البريكسيت

11:11 ص الأحد 13 أغسطس 2017

لندن تعتزم نشر سلسلة ورقات استراتيجية البريكسيت

تعتزم البريطانية نشر سلسلة ورقات استراتيجي

لندن (د ب أ)
تعتزم الحكومة البريطانية نشر سلسلة ورقات استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأسبوع الحالي، وذلك قبيل جولة ثالثة من المحادثات بين لندن وبروكسل في نهاية أغسطس الجاري.

وأعلن الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكست"، ديفيد ديفيس اليوم الاحد إن هذه الورقات ستشكل "خطوة مهمة اخرى" نحو تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وستركز إحدى هذه الورقات على الحدود المستقبلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا وسط مخاوف في دبلن من أن العودة إلى إقامة حدود بين الجانبين قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية وتعوق عملية السلام في ايرلندا الشمالية.

وستعالج ورقات اخرى توافر السلع للاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإمكانية الحصول على الوثائق الرسمية بعد خروج لندن من التكتل.

ومن المقرر أن يتم اصدار مجموعة ثانية من الورقات قبل اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر المقبل حيث من المتوقع ان يقرر زعماء الاتحاد الأوروبي ما اذا كان قد تم احراز تقدم كاف من أجل الشروع في محادثات حول علاقة مستقبلية.

ولم تسفر المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، التي بدأت اواخر يونيو الماضي، عن نتائج ملموسة حتى الآن، وطلبت بروكسل من لندن تقديم موقف واضح حول قضايا رئيسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية أغسطس الجاري.

ورفضت بروكسل بدء مفاوضات حول العلاقات في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حتى يتم تسوية القضايا العاجلة المتعلقة بانسحاب بريطانيا .

ومن المقرر ان تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 أغسطس الجاري.

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