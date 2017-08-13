تحرير 47 محضر سرقة كهرباء في حملة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مباحث الكهرباء في السويس، حملة مكبرة استهدفت الأبراج السكنية بحي الأربعين، لضبط المخالفات وحالات سرقة التيار الكهربي، والتي تُمثل جهدًا على الخطوط وتتسبب في الأعطال وانقطاع التيار.

وحررت الحملة، التي قادها المقدم أيمن صالح، رئيس مباحث الكهرباء، واستمرت مدة يومين، 47 محضرًا لأصحاب محال تجارية ووحدات سكنية، سرقوا التيار الكهربي.

كان اللواء مصطفى القزاز، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وجه بشن حملات موسعة لضبط سارقي التيار، واستهدفت الحملة الأبراج السكنية الجديدة بشارع النيل والعبور.

وتبين سرقة بعض المواطنين للتيار، وذلك بتوصيل التكييفات مباشرة على الخط الخارجي، دون المرور على العداد، فضلاً عن توصيل وحدات أخرى للكهرباء دون توصيل عداد.

كما حررت الحملة، محاضر لأصحاب أكشاك، وصّلوا التيار الكهربي من الأعمدة، وعلبة الكهرباء بالأبراج، دون تقديم ممارسة استهلاك، بالمخالفة للقانون.