بالصور.. محافظ قنا يتفقد سير العمل بمشروع مصنع ملابس بـ"المعنا"

قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع مصنع الملابس الجاهزة، وورش التدريب المقرر إنشاؤهم بمنطقة المعنا، وذلك بمرافقة اللواء أيمن السيسي سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان، أن المشروع تنفذه مؤسسة النداء على مساحة 4 أفدنة، ويشمل إقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة على مساحة 1000 م2، وبتكلفة مالية للإنشاءات تصل إلى 8 ملايين جنيه، وسيساهم في توفير فرص عمل لعدد 800 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه سيجري تصدير منتجات المصنع إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء عدد من الورش للتدريب وصناعة المشغولات التراثية للمحافظة، كالكليم والتحف الخشبية والتطريز.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيجري إنشاء فصل رياض أطفال ووحدة رعاية صحية ضمن المشروع، بهدف توفير الرعاية المتكاملة للعاملين والعاملات داخل المشروع.