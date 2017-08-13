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وصول رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقاء أهالي الوراق

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مصراوي Masrawy

وصول رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقاء أهالي الوراق

10:54 ص الأحد 13 أغسطس 2017

وصول رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقاء أهالي الوراق

كتبت- ندى الخولي:
وصل اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأحد، إلى جزيرة الوراق للاجتماع مع أهالي الجزيرة لبحث أزمة هدم منازل في الجزيرة تقول إنها مخالفة.

وتجمع المئات من أهالي جزيرة الوراق، في صوان بجوار الجامع الكبير بالجزيرة، استعدادًا للقاء مع اللواء الوزير.
وعلق الأهالي لافتات كتبوا عليها "أهالي جزيرة تشكر القوات المسلحة لتدخلها السريع ونصرة الحق"، كما رفع عدد من أهالي لافتات "مش هنبيع".

داخل الصوان، ناد أحد منسقي اللقاء "الرجالة الكبيرة بس هم اللي هيدخلوا يقعدوا جوة الصوان، الشباب هيقفوا برة.. والناس تلتزم بلي اتفقنا عليه امبارح.. مفيش هتافات ومفيش صوت عالي".

وتوافد الأهالي منذ الساعات الأولى اليوم، للساحة المُقام بها الصوان، والذي شهد تواجد مكثف من الأهالي، للاستماع للرسالة التي يحملها لهم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشهدت الجزيرة منذ الصباح الباكر، هدوءً نسبيا وانتظمت حركة المعديات من وإلى الجزيرة من جانبي شبرا والوراق.

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