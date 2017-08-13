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توافد أهالي الوراق على الجامع الكبير استعدادًا للقاء كامل الوزير

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مصراوي Masrawy

توافد أهالي الوراق على الجامع الكبير استعدادًا للقاء كامل الوزير

10:37 ص الأحد 13 أغسطس 2017

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كتبت- ندى الخولي:
تصوير- أحمد طرانه:

تجمع المئات من أهالي جزيرة الوراق، في صوان بجوار الجامع الكبير بالجزيرة، استعدادًا للقاء المرتقب مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المقرر في العاشرة من صباح اليوم.

وعلق الأهالي لافتات كتبوا عليها "أهالي جزيرة تشكر القوات المسلحة لتدخلها السريع ونصرة الحق"، كما رفع عدد من أهالي لافتات "مش هنبيع".

داخل الصوان، ناد أحد منسقي اللقاء "الرجالة الكبيرة بس هم اللي هيدخلوا يقعدوا جوة الصوان، الشباب هيقفوا برة.. والناس تلتزم بلي اتفقنا عليه امبارح.. مفيش هتافات ومفيش صوت عالي".

وتوافد الأهالي منذ الساعات الأولى اليوم، للساحة المُقام بها الصوان، والذي شهد تواجد مكثف من الأهالي، للاستماع للرسالة التي يحملها لهم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهدت الجزيرة منذ الصباح الباكر، هدوءً نسبيا وانتظمت حركة المعديات من وإلى الجزيرة من جانبي شبرا والوراق.

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