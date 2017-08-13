ماذا يفعل فالفيردي في «الكلاسيكو الأول»؟

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سيكون ملعب الكامب نو، فى العاشرة مساء اليوم، مسرحاً لمباراة الكلاسيكو التى تجمع بين برشلونة وريال مدريد فى ذهاب بطولة كأس السوبر الاسبانى.

ويشارك ريال مدريد فى بطولة السوبر باعتباره بطلاً للدوري الإسباني، بينما حصل برشلونة على كأس الملك.

ويخوض البارسا، اللقاء بقيادة فنية جديدة، بعد تعيين إرنستو فالفيردي مدربًا له، ليخلف لويس إنريكي.

وسيكون فالفيردي مع سنة أول كلاسيكو، في وقت يسير خلاله ريال مدريد بسرعة الصاروخ تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قاد الملكي مؤخرا لحصد لقب السوبر الأوروبي.

المدير الفني الجديد لبرشلونة يطمع في حصد أول لقب له مع البارسا خلال الكلاسيكو.

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وصنع فالفيردي مجده الأكبر في اليونان بقيادة أولمبياكوس لحصد لقب الدوري 3 مرات، والكأس مرتين، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني عام 2015 عندما قاد بيلباو لفوز كاسح على برشلونة برباعية نظيفة، والتعادل 1-1 إيابًا بكامب نو.

لكن المدير الفني الجديد لبرشلونة، خاض أجواء الكلاسيكو خارج حدود إسبانيا، حيث حقق فوزًا معنويًا على ريال مدريد بنتيجة 3-2 الشهر الماضي، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن فالفيردي يواجه تحديًا من نوع خاص في أول كلاسيكو رسمي، بعدما انكسر المثلث الهجومي الناري للفريق MSN برحيل البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد يضطر فالفيردي إلى تغيير خطة لعب البارسا المعتادة في السنوات الأخيرة (4-3-3)، حيث سيفاضل بين اللعب برأسي حربة لويس سواريز وباكو ألكاسير، وخلفهما ليونيل ميسي وإنييستا، أو يحافظ على الشكل القديم للخطة مع بعض التعديلات داخل أرض الملعب، بالاعتماد على جيرار دولوفيو كجناح أيسر.

ويميل المدرب الملقب بـ (النملة) للعب بخطة 4-2-3-1، حيث عمل بها كثيرًا طوال مشواره مع أندية أتلتيك بيلباو وإسبانيول وفالنسيا وفياريال، وقليلاً ما لجأ لخطط أخرى مثل 4-5-1، و4-4-1-1 و4-4-2 ، عندما عمل مديرًا فنيًا لأولمبياكوس اليوناني.