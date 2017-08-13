«نجوى وهيفا والقصبي».. نجوم نعوا الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا

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نعي الوسط الفنى والإعلامي العربي الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، الذى توفى ليلة أمس عن عمر يناهر 78 عاما بعد صراع مع المرض.

عبر الفنان ناصر القصبي، عن حزنة الشديد لرحيل الفنان عبد الحسين، وكتب كلمات: "أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، وأعزي عائلته الكريمة وأبناءه عدنان وبشار.. وداعا أيها العظيم غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد".

ونعت الفنانة نجوي كرم الشعب الكويتى وغردت حسابها بـ"تويتر" كلمات:"بنعزي الشعب الكويتي الحبيب لوفاة الفنان عبد المحسن عبد الرضا".

"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحِمَ الله الفنان الكويتي #عبد_الحسين_عبد_الرضا وأدخله فسيح جنّاته" وبتلك الكلمات ودعته الفنانه هيفاء وهبى.

من هو عبد الحسين عبد الرضا

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- ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا فى 15 يوليو عام 1939، اشتهر فى المجال التمثيلي بخفة روحه وأدواره الكوميدية، فاعتبر من رواد فن التمثيل فى منطقة الخليك العربي.

- بدء عمله فى مجال التمثيل في أوائل الستينيات عام 1961، من خلال مسرحية "صقر قريش بالفصحى"، وبها استطاع أن يثبت نفسه.

- توالت بعدها الأعمال من مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات، حيث قدم أشهر المسلسلات الخليجية منها مسلسل درب الزلق.

- اشتهر بجمال صوته الذى أعطاه تميزا عن بقية الفنانين فى جيله، فخاض تجربة "الأوبريتات" كأول فنان يقوم بها.

- تزوج عبد الحسين أربع مرات ولديه ثلاث بنات وولدان أكبرهم عدنان وأصغرهم بشار.

- عام 2006 أسس قناة فنون التى بدأت بثها عام 2006 لتكون أول قناة متخصصة بالكوميديا على مستوى الوطن العربي.

- عام 2003، تعرض لأزمة قلبية أثناء تصويره مسلسل الحيالة، وتبين إصابته بانسداد فى الشرايين.

- سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.

- عام 2005، تعرض لإصابه بجلطة في المخ أدخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا.