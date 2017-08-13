مياه في الصالون وضعف التبريد.. هذه أسباب أشهر مشكلات مكيف السيارة

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يظل مكيف السيارة من أهم الأدوات التي يبحث عنها العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة، لاسيما وأنها وسيلة فعلية للتغلب على الحرارة الشديدة أثناء الانتقال من مكان إلى آخر، ولذلك فإن جودة المكيف يكون أحد أهم معايير الاختيار قبل شراء السيارات.

ويعمل المكيف في السيارة على مدار فصل الصيف فقط، ويتم إهماله خلال باقي فصول العام، وهو ما قد يؤدي إلى تلف بعض أجزائيه أو تغير مستويات جودتها بشكل رئيسي، ولذلك فإنه من المفضل معرفة أسباب تلك الأضرارـ وفي هذا السياق نستعرض أسباب أشهر أعطال مكيف السيارات..

انخفاض البرودة

هي أشهر الأعطال التي يعانيها مكيف السيارات، وفي الغالب تنتج عن ضعف في إمدادات الفريون الواصلة للمكيف، أو وجود عطل كهربائي في الفيوزات، أو ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل عام، ما أثر على ضخ الهواء البارد، وفي الحالة الأخيرة يكون الحل في نظافة السيارة وصيانتها بشكل دوري.

أصوات غريبة

يسمع البعض أصوات غريبة خارج نطاق السيارة أثناء تشغيل مكيفها، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف الكومبرسور المنظم لتدفق الهواء إلى الصالون الداخلي، وقد يعود العطل إلى تلف بعض مكوناته وهو ما يحتاج إلى تغييرها فقط لإعادته إلى مستويات الإجادة مجددًا.

هواء بدون تبريد

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يعود ذلك العيب الشهير إلى تصنيع السيارة بشكل عام، حيث تعاني بعض الموديلات الشهيرة من هذا العيب، وهو يكون في الغالب عيب بإحدى الوحدات الموصلة للفريون والتي تعرف لدى العوام باسم "الثلاجة".

روائح كريهة

قد يتمتع المكيف بقوة كبيرة في ضخ الهواء البارد، إلا أن ذلك يصاحبه بعض الروائح غير المستحبة، ولذلك فإن علاج المشكلة يكمن في تنظيف وحداته والتأكد من خلوها من أي مصدر لتلك الروائح.

ماء داخل صالون السيارة

يرجع هذا العيب الشائع إلى زيادة تدفق الفريون داخل "الثلاجة"، وهو ما يؤدي إلى وجود كسر في صندوقها، أو إعاقة في حركة خروج الفريون عند المخرج الأخير للهواء داخل السيارة.