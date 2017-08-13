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نائب رئيس الخانكة في زيارة للوحدة الصحية بعرب العليقات: لم يحضر أحد (صور)

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التحرير

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فوجئ طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، أثناء مروره على الوحدة الصحية بعرب العليقات، بغياب الطاقم الطبي بالكامل ووجدها خاوية علي عروشها بدون أطباء أو وتمريض أو حتى مرضي فقام بالتقاط البوم صور داخل العيادات لإثبات الحالة.

وقال نائب رئيس المدينة لـ"التحرير"، إنه أثناء مروره النوبتجية المسائية لم يجد أحد سوى العامل النوبجي "رشدى.ا"، وبسؤاله عن دفتر الحضور، والانصراف أفاد أنه بدرج مكتب النوبتجية، ومقفل عليه بالمفتاح، وذلك لعدم حضورهم، حتي لا يستطيع أحد بالشطب عليهم وأن هذا الأمر يحدث منذ فترة.

وأشار طلال إلى أنه حرر مذكرة بالحالة تمهيدًا لرفعها للدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه الواقعة.

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التحرير

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